"Non sono sparita", riecco Giulia De Lellis: "Vi spiego perché ero in America"

Giulia De Lellis, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip2, ha trascorso quasi un mese in America con il fidanzato Andrea Damante ed è tornata in Italia da pochi giorni. Dopo l’esperienza nel reality di Cinecittà, ha partecipato solo a Verissimo e al Maurizio Costanzo Show preferendo dedicarsi a nuovi progetti.

In un’intervista al settimanale Diva e Donna ha raccontato l’ultimo felice periodo negli USA dove è rimasta affascinata da Miami, Los Angeles e Las Vegas: "Siamo venuti qui per lavoro. Andrea doveva incidere un pezzo con un artista americano. Poi abbiamo colto l’occasione per girare un po’ di città e vivere da turisti. Questo viaggio ci ha dato molto ma la consapevolezza di noi, del nostro amore c’era già a prescindere".

L’influencer da oltre 2 milioni di follower su Instagram, ha svelato che il fidanzato le ha dedicato una canzone per San Valentino: “Come ha scritto Andrea ‘Nelle relazioni cresci come vegetali nell’orto, ci vuole pazienza, dedizione ma chi semina poi si gode il raccolto’. Ecco, noi l’amore lo vediamo e lo viviamo così, giorno dopo giorno”. I progetti di Giulia De Lellis sono tanti e sono molte le aziende che la vogliono come testimonial, ecco perché il matrimonio può attendere: “Posso solo dire che quando mi vedrete un anello sulla mano sinistra potrò dirvi qualcosa in più. Ora ci godiamo la vita da fidanzatini. La proposta non è arrivata e se dovesse arrivare sarebbe ben accetta: ma lui sa già tutto”.