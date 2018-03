Al Bano (ancora) non ci ripensa e gela Loredana Lecciso: "Non ti sposo"

Al Bano scrive la parola fine sulla telenovela “matrimonio sì, matrimonio no” con Loredana Lecciso: “Cara Loredana, grazie dei figli ma non ti sposo”. Il cantante di Cellino San Marco ha rilasciato un’intervista al settimanale “Chi” a pochi giorni dalla partenza per la tournée tedesca con Romina Power e ha fatto chiarezza sulla vicenda: “Ringrazio Loredana per avermi dato due splendidi figli ma non la sposo”. Poi aggiunge: “Basta con le carte, so a cosa servono, è vero che un grande amore sfocia nel matrimonio, ma io ci ho già provato, a me è successo e so in che modo è andato a finire. Quindi posso farne a meno. Come potrei non esserle grato per i figli? Ma niente matrimonio”. Sempre alla rivista di gossip ha dichiarato: “Chi è la donna della mia vita? Mamma Jolanda, donne come lei non esistono più”. Anche il settimanale “Oggi” dedica spazio ad Al Bano e Loredana pubblicando in esclusiva le foto della Lecciso che abbraccia la figlia Jasmine nella tenuta di Cellino dopo i due mesi trascorsi a Pavia. In verità, Roberto Alessi, direttore di “Novella2000”, a Pomeriggio 5 ha rivelato: “Mah...lui ha in parte smentito. Il senso delle sue frasi era che non è questo il momento di parlare di matrimonio. Però prima o poi lo farà”.