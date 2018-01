Tina Cipollari dice addio a Kikò Nalli. La travolgente opinionista di "Uomini e Donne", che da corteggiatrice ha saputo trasformarsi in personaggio, ha rilasciato un’intervista al settimanale “DiPiù”, oggi in edicola, in cui per la prima volta conferma la separazione legale dal marito Kiko Nalli.

Al settimanale diretto da Sandro Mayer, la Cipollari rivela: “Abbiamo lottato fino all’ultimo, ma ora dico a me stessa che forse era meglio così, non potevamo più andare avanti. La fine del mio matrimonio con Kikò non è dovuta a terzi incomodi. Nella mia vita non c’è nessuno. Dopo tanti tira e molla, momenti di alti e bassi, mi sono separata legalmente da mio marito. Alla fine ci siamo rivolti agli avvocati, la nostra è stata una separazione consensuale, frutto cioè di una decisione comune. Ripeto, noi ci abbiamo provato fino a poco tempo fa, sia per il bene dei figli sia per il nostro, e abbiamo preso tempo. Ma se le cose vanno male dopo un anno, e poi per due anni, alla fine non ti ritrovi più, non riesci più a dire: riproviamoci”.

Tina conferma che la “decisione è stata sofferta” e che per il momento vivono da separati in casa anche per il bene dei tre figli maschi Francesco, Mathias e Gianluca, nati dall’unione con Kikò “ma sicuramente presto ci saranno degli spostamenti”. Tina e Kiko si sono conosciuti proprio negli studi di UominieDonne. Nalli, proprietario di alcuni saloni per parrucchiere, era sceso per corteggiare una tronista e invece scattò il colpo di fulmine con la bionda Tina. Negli ultimi tempi si sono rincorse le voci di una crisi e di un presunto tradimento di lui, a più riprese sono arrivate smentite e conferme. Alla fine, però, tutti i tentativi non hanno dato l’esito sperato.