L'ecografia social di Chiara Ferragni, prime immagini del bebè in diretta con Fedez su Facetime

Sarà un maschio e le sue prime immagini hanno già fatto il pieno di click. L'ecografia del primogenito di Chiara Ferragni e Fedez è sul profilo Instagram della blogger italiana più famosa al mondo. Il rapper è a Milano per le registrazioni di X Factor mentre Chiara è a Los Angeles per lavoro. Così per far vedere il piccolo al suo compagno, la Ferragni ha utilizzato Facetime.

This is what happens when I do an ultrasound in Los Angeles and @fedez is on facetime the whole time.. Our baby boy is growing Un post condiviso da Chiara Ferragni (@chiaraferragni) in data: 3 Nov 2017 alle ore 10:36 PDT

Postando poi le emozionanti immagini del feto che si muove nella pancia della mamma, al quinto mese di gravidanza. Famoso, ancor prima della nascita, il piccolo si chiamerà Leone. Ciò che è certo è che Chiara e Federico non smetteranno di stupirci ancora.