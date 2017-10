Federica Pellegrini: "Ho sofferto di bulimia"

Retroscena e fragilità raccontate nel salotto de "L'intervista" di Maurizio Costanzo. Federica Pellegrini svela di aver sofferto di bulimia ma di esserne uscita presto. Il conduttore la incalza nelle domande: "Senta, ma è vero che stava sempre a dieta al punto che una sera ha mangiato una scodella di latte e cereali ma poi l'ha rifiutata? Che è successo?". Dopo un attimo di imbarazzo la Pellegrini ammette: "C'è stato un periodo della mia vita in cui ho avuto qualche problemino di natura alimentare". "Un po' anoressica?" chiede Costanzo: "No, vomitavo. Bulimica, sì...Nel senso che è una cosa sfiorata, non è durata per fortuna tanto perché ho cercato subito aiuto, però, insomma, l'ho fatto qualche volta. Sì, purtroppo sì". E poi il ricordo di Alberto Castagnetti, un secondo padre. L'intervista completa andrà in onda stasera su Canale 5 in seconda serata.