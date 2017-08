Andrea Pirlo diventa papà di due gemelli . La compagna Valentina Baldini posta la foto dei piccoli

Andrea Pirlo è diventato di nuovo papà. Di due gemelli: Leonardo e Tommaso, avuti dalla giovane compagna Valentina Baldini con cui ha una relazione dal 2014. Il calciatore, che ora gioca nel New York City e vive nella Grande Mela, ha già due figli, Angela e Nicolò, nati dal matrimonio con Deborah Roversi. L'annuncio della doppia nascita (il 7 luglio scorso a New York) viene dal blog di Valentina Baldini che ha postato la foto dei piccoli ed è al settimo cielo. Per lei sono i primi due figli.

"Lo so, è trascorso tanto tempo dal mio ultimo post ma so che capirete. Guardandomi dietro ho quasi la sensazione che la mia vita sia cominciata giusto un mese fa e che quella di prima fosse solo uno schizzo buttato giù in attesa di ciò che sto vivendo adesso - scrive Valentina sul suo blog - È passato quasi un anno e nel frattempo: Sono rimasta incinta , sono ingrassata, sono gonfiata , ho fatto mille ecografie, è finito l’inverno, sono tornata a NY, è arrivata la primavera, ho camminato tanto, ho fatto milioni di ricerche paranoiche su internet ( qualche es: quanti kg si perdono dopo il parto, in quanto sgonfiano le gambe dopo il parto , musica per lo sviluppo celebrale del feto, alimenti consigliati in gravidanza … ) infine è arrivata l’estate e ho partorito non facendomi mancare neanche la classica scena da sex and the city nella quale si rompono le acque e tu corri in ospedale nel bel mezzo della notte. Dimenticavo… sono 2 gemelli e li ho chiamati Leonardo e Tommaso. Domani compiono un mese e nel frattempo sono dimagrita e mi sento piena di energia . Così felice io non mi sono sentita mai".

"A Dicembre torneremo nella nostra Bella Italia - annuncia poi la Baldini - penso di dover molto a New York, è stata l’esperienza più bella della mia vita. Qui ho conosciuto persone fantastiche alle quali rimarrò legata per sempre e poi… tra questi austeri grattacieli io ho coronato il mio più grande ed importante sogno, diventare madre. Ma in tutto questo tempo non mi sono di certo fatta mancare il cibo… e quindi ho collezionato tantissimi consigli su ristoranti, brunch e curiosità per i vostri viaggetti in questa magnifica città. Per ora un abbraccio a tutti e ricominciamo a girare la città".