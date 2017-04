Alessandro Di Battista diventa papà? La foto su Instagram scatena il web

Cicogna in arrivo per Alessandro Di Battista? È la domanda che si fanno in molti dopo l'ultimo post pubblicato ieri su Instagram dal deputato M5S. Nessuna conferma ufficiale ma l'immagine che ritrae il grillino, subito dopo il pranzo di Pasquetta, mentre abbraccia il pancino della compagna Sahra, desta il sospetto."Buona pasquetta a tutti!" commenta Dibba senza alcun allusione alla gravidanza. Ma per i fan lei è incinta