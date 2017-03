Isola dei Famosi, Dayane Mello scarica Stefano Bettarini: è troppo possessivo

"Non siamo una coppia e non ci eravamo mai frequentati prima dell'Isola dei Famosi ma da quando sono tornata a casa non solo mi chiama tutti i giorni più volte al giorno, ma mi sommerge di messaggi". L'ex naufraga Dayane Mello scarica l'inviato dell'isola Stefano Bettarini: dopo la storia d'amore iniziata proprio in Honduras la concorrente del reality annuncia di non voler avere più niente a che fare con l'ex di Simona Ventura. In un'intervista rilasciata a "Vanity Fair" la modella brasiliana rivela non solo di non essere innamorata di Bettarini ma anche di voler prendere le distanze da lui. "Chiariamolo: non stiamo insieme - ha sottolineato - Ci siamo baciati, come capita a volte tra adulti quando c’è una certa attrazione, ma non sono la sua fidanzata. Ho detto che lo aspetto al suo rientro dall'Isola e lo ribadisco: voglio vederlo e chiarirmi con lui".

Prima le passione, poi le chiacchiere di un suo riavvicinamento all'ex, il modello Stefano Sala (con cui ha una figlia) smentite alla fine dallo stesso Bettarini con un romantico tweet di auguri di compleanno alla modella brasiliana e, alla fine, la rottura totale. Ad allontanare Dayane Mello sarebbe stato l'atteggiamento di Bettarini che, dall'Isola dei Famosi, non farebbe altro che inviargli messaggi e chiamarla. "Ha un atteggiamento possessivo e geloso che a volte mi spaventa" ha spiegato l'ex naufraga. "Non ho mai affermato di essere innamorata pazza di lui, anzi. Non lo sono e non so se lo sarò mai - ha affermato con forza Dayane Mello -. L’attrazione è una cosa, essere innamorati un'altra. E io non sono certo il tipo di donna che perde la testa per un uomo che conosce da appena quattro giorni".