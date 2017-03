Laura Pausini in costume a Miami, è incinta del secondo figlio?

Le forme morbide, che il costume intero bianco non riesce a nascondere. Laura Pausini, paparazzata dal settimanale "Chi" a Miami, dove si trova in vacanza con il compagno, il chitarrista, Paolo Carta e la figlia Paola, 4 anni, fa sorgere qualche dubbio: che sia incinta del secondo figlio? La cantante pluripremiata anche all'estero, neanche a farlo apposta, nei mesi scorsi aveva annunciato che avrebbe preso un periodo di riposo, lontano dal palco e dalle scene, per godersi un po' la sua famiglia. La cantante emiliana potrebbe proprio nascondere il dolce segreto.

L'amore tra la cantante emiliana e il suo chitarrista, sbocciato sul palco, continua a gonfie vele. Laura ha ammesso di sentirsi finalmente bene con se stessa perché il suo compagno la ama a prescindere dalle sue forme.