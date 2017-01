Gli scatti hot di Aurora Ramazzotti in vacanza col papà

Aurora Ramazzotti così si vede solo in quei pochi scatti al mare assieme alla mamma, Michelle Hunziker. Stavolta la primogenita di casa Ramazzotti, in vacanza alla Maldive col papà Eros e la seconda moglie del cantante Marica Pellegrinelli, ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto che mostra il suo lato B in constume da bagn. Lo slip minimo ha scatenato i fan di Aurora, per il secondo anno protagonista del daily di XFactor, tra commenti e insulti.

