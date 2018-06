Migranti, altre due Ong al largo della Libia. Salvini: "I porti restano chiusi"

Mentre "Aquarius" naviga ancora verso la Spagna dopo la chiusura dei porti italiani decisa dal ministro dell'Interno Matteo Salvini, altre due navi di Ong con bandiera dell'Olanda (Lifeline e Seefuchs) arrivano al largo delle coste della Libia, in attesa del loro carico di esseri umani abbandonati dagli scafisti. "Sappiano questi signori che l'Italia non vuole più essere complice del business dell’immigrazione clandestina, e quindi dovranno cercarsi altri porti (non italiani) dove dirigersi. Da ministro e da papà, lo faccio per il bene di tutti" dichiara Salvini su Facebook.