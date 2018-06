Migranti, asse Macron-Conte sugli hot-spot nei paesi d'origine

A Parigi va in scena l'incontro tra il presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron e il presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte. Sul tavolo la questione bollente dell'emergenza immigrazione e il caso della nave "Aquarius" ancora in navigazione nel Mediterraneo. La Francia e l'Italia convergono alla fine sull'istituzione di hotspot nei Paesi africani d'origine - non solo la Libia ma anche quelli sahariani, come il Niger - per chiudere la rotta verso il Mediterraneo tutelando, al tempo stesso, le vite degli immigrati.

"Sui migranti la risposta europea attuale non è adatta - dichiara Macron - Negli ultimi anni l’Europa è mancata in efficacia e solidarietà. Servono riforme per affrontare le sfide" spiega nel corso della conferenza stampa congiunta all'Eliseo con il premier Conte. Per Macron bisogna riformare "il regolamento di Dublino e il sistema di relocation per quote. L’Italia - spiega - ha avuto un massiccio afflusso di migranti nel 2015 e nel 2016. Nel 2018 c’è stata una riduzione del 77% degli arrivi"

"L’Italia è contraria all’attuale proposta di riforma del regolamento di Dublino - afferma Conte - stiamo lavorando a una propria proposta che sottoporremo agli amici francesi e agli altri partner europea. Con il presidente - spiega - abbiamo condiviso l’idea di lavorare insieme alle principali sfide dell’Unione Europea, la migrazione, in particolare, e la governance economica, saranno al centro del consiglio europeo di fine giugno". Poi annuncia: "In autunno si terrà Roma un vertice bilaterale per intensificare a vari livelli questo scambio e rafforzare questa cooperazione".