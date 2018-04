L'ex presidente americano George H.W.Bush è ricoverato in terapia intensiva presso l'ospedale Metodista di Houston, in Texas. La diagnosi per l'ex presidente, ricoverato il giorno dopo il funerale della moglie Barbara, parla di un'infezione diffusasi nel sangue. Secondo quanto riferiscono i medici Bush, 93 anni, sta rispondendo alle terapie. L'ex first lady, Barbara, è morta martedì scorso a 73 anni. Più di mille persone hanno partecipato al funerale. "Ho sempre saputo che Barbara era la donna più amata del mondo", ha detto Bush. Il loro matrimonio è stato la più lunga unione presidenziale nella storia americana. Bush, che soffre del morbo di Parkinson ed è costretto su una sedia a rotelle, è stato ripetutamente ospedalizzato per polmonite. La sua è una versione meno comune del morbo di Parkinson che colpisce solo la parte inferiore del corpo.