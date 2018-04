Terrore sul volo New York-Dallas. Muore donna che stava per essere risucchiata

Jennifer Riordan non ce l'ha fatta. Il motore dell'areo sul quale viaggiava tra New York e Dallas è scoppiato in volo e i frammenti hanno rotto il finestrino accanto al suo posto. Lei è stata risucchiata ed è stata riportata dentro dagli altri passeggeri. Ma è deceduta poco dopo. Tanta paura per gli altri passeggeri del volo della Southwest Airlines costretto a un atterraggio d'emergenza a Philadelphia. Uno di loro Marty Martinez ha postato su Facebook foto e video del disastro.