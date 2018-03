Francia, spara a un poliziotto e si barrica in un supermarker con ostaggi: "Sono dell'Isis"

Paura a Trebes, nell’Occitania francese dove un uomo armato ha catturato diverse persone e le tiene ostaggio in un supermercato. Sono stati sparati colpi di arma da fuoco contro due agenti Secondo fonti giornalistiche, si tratta di una rapina. in un supermercato, il Super-U, nella cittadina nel sud della Francia, non lontano da Carcassonne. La polizia ha isolato la zona e la prefettura invita a non avvicinarsi.

L'uomo ha affermato di appartenere al gruppo terrorista dell'Isis, Stato islamico, ha fatto sapere la procura francese.

Secondo una fonte informata sui fatti in corso nella località a est di Carcassonne, un poliziotto è stato ferito. I media francesi riferiscono che il poliziotto faceva jogging con tre colleghi, che stavano per rientrare in una base, quando l’uomo armato ha aperto il fuoco dalla sua auto. Lo stesso veicolo sarebbe poi stato inseguito e la persona al volante sarebbe entrata piedi nel supermercato Super U di Trebes. Varie persone sono in ostaggio e il dispiegamento di forze di sicurezza è massiccio.

L’agente della CRS, Compagnie Républicaine de Sécurité, era stato colpito mentre faceva jogging con tre colleghi. Stavano per rientrare verso Carcassonne, quando i colpi sono stati esplosi a partire da un’auto. L’auto, secondo BFMTV, ha proseguito la sua strada e il conducente è entrato armato nel supermercato Super U alle 11.15.