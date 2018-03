Vladimir Putin trionfa alle presidenziali russe. Con il 21,33% delle schede conteggiate, lo Zar viene rieletto per il suo quarto mandato con il 71,97% delle preferenze. Lo ha fatto sapere la Commissione elettorale centrale, citata dai media russi. Al secondo posto arriverebbe l’uomo d’affari Pavel Grudinin, con il 15,9% delle preferenze, mentre al terzo il nazionalista e populista di destra Vladimir Zhirinovsky, con il 6.96%.

Putin vincerebbe così con un dato maggiore del previsto e di quelli ottenuti nelle elezioni precedenti, dopo che nel 2012 aveva registrato il 63,6%, nel 2004 il 71% e nel 2000 il 52,94%. Gli ultimi seggi a chiudere sono stati quelli di Kaliningrad, nel Paese in cui ci sono 11 fusi orari diversi. Putin resterà dunque al Cremlino sino al 2024, quando avrà 72 anni. La giornalista Ksenia Sobtchak, vicina all'opposizione liberale, avrebbe registrato secondo gli exit poll soltanto il 2,5% dei voti, meno di quanto fosse previsto dai sondaggi. L'affluenza è stata di circa il 60%, un dato che non raggiunge l'obiettivo del 65% cui il Cremlino ambiva per legittimare l'elezione il cui esito era previsto.

L'opposizione, in primis il leader Alexei Navalny, ha tuttavia accusato Mosca di aver gonfiato i dati sulla partecipazione con varie frodi, sia aggiungendo schede nelle urne, sia portando i cittadini a votare a bordo di pullman.