Zimbabwe, finisce l'era Mugabe: il presidente si è dimesso

Finisce l'era di Robert Mugabe. Dopo 37 anni di dominio ininterrotto il Parlamento di Harare esplode di gioia mentre il presidente dell'Assemblea Nazionale legge il messaggio presidenziale. "Io, Robert Gabriel Mugabe, rassegno formalmente le mie dimissioni da presidente della Repubblica dello Zimbabwe con effetto immediato". La missiva chiude 37 anni di "regno" del padre padrone del Paese centrafricano, ex colonia britannica col nome di Rhodesia. Mette anche fine a una settimana tesissima che ha visto un golpe militare bianco mirato ad eliminare dalla successione la giovane moglie di Mugabe, Grace. Nonostante ciò il presidente 93enne era rimasto in sella, ancora ieri rifiutandosi di lasciare il potere. In strada gioia anche per i manifestanti che dimostravano contro il presidente.