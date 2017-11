È morto Charles Manson, uno degli assassini più feroci della storia

È morto Charles Manson, uno dei criminali più feroci del ventesimo secolo. Aveva 83 anni. E' deceduto, stando a quanto riferito dalla sorella di una delle vittime al portale Tmz, in un ospedale in California. Manson scosse gli Stati Uniti nell'agosto del 1969 con una sanguinosa spirale di violenza in cui lui e i suoi seguaci, noti come "la famiglia Manson", uccisero sette persone. Quei crimini hanno scioccato la società americana e hanno segnato un punto simbolico nella controcultura degli anni '60 e del movimento hippie. Tra gli assassinati c'era l'attrice Sharon Tate che stava per dare alla luce il suo primo figlio, frutto della sua relazione con il regista Roman Polanski. Manson era stato ricoverato in ospedale in fin di vita per un'emorragia intestinale un paio di giorni fa.