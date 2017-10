Un tribunale federale regionale ha concesso all'unanimità l'habeas corpus a Cesare Battisti, confermando che l'ex terrorista dovrà rispondere, in stato di libertà, del reato di esportazione di valuta. Il giudice José Marcos Lunardelli, del Tribunale federale regionale della terza regione, aveva già concesso l'ingiunzione per il rilascio di Cesare Battisti nel contesto dell'habeas corpus perpetrato dalla difesa dell'italiano.

Battisti era stato arrestato al confine con la Bolivia, con il sospetto di esportazione di valuta estera e riciclaggio di denaro. Il terrorista dei nuclei armati stava lasciando il paese dopo la richiesta del governo italiano di rivedere lo status di rifugiato, atto che anticiperebbe l'estradizione in Italia. Il terrorista dei proletari armati per il comunismo, 62 anni, deve scontare in Italia una condanna all'ergastolo in virtù della condanna definitiva stabilita dalla giustizia italiana in contumacia nel 1993 per quattro omicidi.

Sulla scelta di garantire la permanenza di Cesare Battisti in Brasile o sull'estradizione in Italia l'ultima parola spetta al presidente Michel Temer. Lo sostiene l'Avvocatura dello stato - responsabile della difesa dello stato in giudizio - che in una lettera indirizzata al Supremo Tribunale Federale (Corte Suprema) del Brasile ha scritto che la decisione dell'ex presidente Luis Inacio Lula da Silva che garantiva la permanenza del terrorista in Brasile può essere rivista e che l'ultima parola sull'argomento spetta a Michel Temer.