L'uragano Irma devasta i Caraibi: almeno 7 morti

L'uragano Irma sta devastando i Caraibi e finora ha causato almeno 7 morti. Il premier di Barbuda, Gastone Browne, ha dichiarato che il 95 per cento delle strutture dell'isola sono state distrutte o danneggiate. Stesso scenario anche a St. Martin, dove le autorità francesi dell'isola hanno riferito di danni al 95 per cento delle abitazioni e degli edifici. Gravi danni sono stati riportati anche nella porzione olandese dell'isola. L'uragano atlantico, che con i suoi venti a 295 chilometri l'ora è ritenuto il più potente degli ultimi dieci anni, dovrebbe ora transitare a nord delle coste della Repubblica Dominicana.

L'uraganoha mandato in black out gran parte di Puerto Rico. Il primo ministro di Antigua e Barbuda, Gaston Browne, ha detto che circa quasi tutti gli edifici sono danneggiati e 1.400 abitanti sono senza casa. Ha anche aggiunto che un bimbo di due anni è rimasto ucciso mentre la famiglia tentava di fuggire da uno degli edifici danneggiati.

