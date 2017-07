Il Congresso dà la cittadinanza americana al piccolo Charlie Gard. Può essere curato negli Usa

Il Congresso degli Stati Uniti ha concesso a Charlie Gard cittadinanza americana, in modo che il bambino britannico affetto da sindrome da deplezione del dna mitocondriale, ricoverato all'ospedale Great Ormond Street di Londra, possa essere curato negli Usa. La giustizia inglese ha sempre respinto la richiesta dei genitori di trasferire il piccolo, per cercare una speranza di cura con tecniche sperimentalim ritenendo che qualsiasi tipo di cura sia solo una sofferenza per il bambino.

We just passed amendment that grants permanent resident status to #CharlieGard and family so Charlie can get the medical treatment he needs. — Jeff Fortenberry (@JeffFortenberry) 18 luglio 2017

Il deputato repubblicano Jeff Fortenberry ha dato la notizia su Twitter: "Abbiamo approvato un emendamento che garantisce status di residenza permanente a charlie Gard e alla sua famiglia, in modo che charlie possa essere sottoposto alle cure di cui ha bisogno". Non è chiaro, scrive il britannico Daily Mail, se la decisione forzerà l'ospedale londinese a dimettere il bambino in qualità di cittadino americano, o se essa complicherà invece ulteriormente la situazione legale.