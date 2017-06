Tenta di investire la folla fuori dalla moschea a Parigi: arrestato

Momenti di paura in un sobborgo a sud est di Parigi, in Francia, dove un uomo di origine armena ha cercato di investire con l'auto la folla di fuori della moschea di Crèteil. L'uomo è arrestato pochi minuti dopo dalla polizia e non ci sono feriti. L'attentatore non era sotto l'effetto di droghe o alcol. Secondo quanto riferito, avrebbe detto di voler "vendicare il Bataclan e gli Champs Elysees".