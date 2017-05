Bomba a Manchester, arrestati padre e fratello del kamikaze

Mentre continua senza sosta la caccia all'artificiere della bomba esplosa nell'arena di Manchester a Tripoli sono stati arrestati anche il padre dell'attentatore, Ramadan Abedi, e un altro fratello, Hashem. Martedì a finire in manette era stato il fratello maggiore. A far scattare l'operazione contro i familiari del killer è stato il fatto che Hashem avesse preso in consegna una somma consistente di denaro, 4.500 dinari libici, inviatagli dal fratello maggiore Salman prima dell'attentato nell'arena di Manchester affollata dai teenager fan di Ariana Grande, la pop star statunitense che si era esibita poco prima dell'attacco.

Durante l'interrogatorio Hashem ha ammesso di far parte, insieme al fratello deceduto, del sedicente Stato islamico (Is) e di essere stato in Gran Bretagna durante la fase di preparazione dell'attentato. Il terrorista di Manchester Salman Abedi (23 anni) era nato da genitori libici che avevano ottenuto l'asilo politico per sfuggire alle persecuzioni del regime di Gheddafi, ma negli ultimi mesi era cambiato e probabilmente si era avvicinato al fondamentalismo.

Il fratello Hashem preso in Libia si è detto al corrente di tutti i dettagli dell'azione condotta dall'Is ed ha spiegato di aver lasciato la Gran Bretagna lo scorso 16 aprile e da allora di essere sempre stato in contatto con il fratello. Un altro sospetto era stato arrestato in mattinata nei pressi di Wigan, nella contea del Lancashire. Altri quattro uomini attualmente in custodia: tre arrestati durante la notte a sud di Manchester, e un quarto fermato ieri.