Tir sulla folla a Stoccolma, due arresti. La polizia: "Abbiamo l'attentatore"

L'attentatore di Stoccolma potrebbe essere nelle mani della polizia. Le autorità svedesi hanno arrestato un secondo uomo dopo l'attacco di ieri con un camion che ha ucciso quattro persone e provocato 15 feriti. Lo ha annunciato l'emittente pubblica svedese SVT, citando fonti della polizia. L'uomo è stato arrestato ieri sera nel sobborgo settentrionale di Hjulsta e pare sia collegato con quello finito in manette ieri. La polizia svedese aveva confermato in precedenza di aver individuato una persona arrestata in un altro sobborgo di Stoccolma e che assomigliava all'uomo col cappuccio immortalato dalle telecamere di sicurezza la cui immagine è stata resa nota dalla polizia dopo l'attacco.

L'uzbeko fermato

Il quotidiano Aftonbladet aggiunge che il secondo uomo arrestato è un uzbeko, 39enne padre di quattro figli, che aveva manifestato sul web simpatie per i sanguinari jihadisti del Califfato, ma non è chiaro il suo livello di coinvolgimento. L'uomo, che ha 39 anni, è stato fermato nel quartiere di Marsta, alla periferia di Stoccolma, nella tarda serata di ieri perché si comportava in maniera anomala. L'uzbeko, che risiede in un quartiere periferico della capitale, ha utilizzato la sua pagina su Facebook per postare video propagandistici dell'Isis e aveva aggiunto un "mi piace" a una foto di vittime insanguinate della maratona di Boston, nel 2013.

L'autista killer

"La persona in questione è stata arrestata come il colpevole, come autista", ha detto il portavoce della polizia Lars Bystrom. "Poi, ci possono essere altre persone che sono associate a lui, ma non lo sappiamo al momento", ha aggiunto. L'ultimo bilancio dei servizi di emergenza conferma che l'attentato ha causato 4 morti e 15 feriti tra i quali due bambini. Nove di essi continuano a versare in gravi condizioni.

Il camion sulla folla

Intanto è stato diffuso un video ripreso dalla telecamera di un negozio di Stoccolma. Il filmato mostra il tir piombare a tutta velocità tra i passanti terrorizzati