Paura a Stoccolma, in Svezia, dopo che un camion si è lanciato contro la folla nella centralissima via pedonale Drottninggatan. Il premier svedese, Stefan Loefven, ha parlato di attacco terroristico. Di seguito gli attacchi di questo tipo avvenuti in Europa, che sono diventati frequenti nell'ultimo anno

NIZZA, 14 LUGLIO 2016

Almeno 84 persone sono rimaste uccise e un centinaio ferite quanto un camion guidato dal cittadino tunisino Mohamed Lahouaiej Bouhlel si è lanciato contro la folla sul lungomare di Nizza, dove la gente si era raccolta per celebrare la Festa Nazionale della presa della Bastiglia. L'attentatore è stato ucciso dalla polizia.

BERLINO, 19 DICEMBRE 2016

Dodici persone restano uccise in un mercatino di Natale a Berlino, investite da un camion lanciato contro la folla deliberatamente dall'autista, il tunisino Anis Amri, poi ucciso dalla polizia a Milano. Decine i feriti.

LONDRA, 22 MARZO 2017

Un uomo uccide cinque persone, quattro civili e un poliziotto, e ferisce 31 persone prima di essere ucciso a sua volta dalla polizia, nel corso di un attacco terroristico contro il Parlamento britannico a Londra. L'uomo ha cercato di investire decine di persone con il proprio Suv. Considerata l'azione di un lupo solitario, l'attacco si è verificato nel giorno del primo anniversario degli attentati a Bruxelles.

ANVERSA, 23 MARZO 2017

Un uomo di origine francese è stato fermato dopo aver fatto irruzione a tutta velocità con il suo veicolo sulla via pedonale di Anversa, in Belgio. Nel bagagliaio della vettura portava coltelli, una pistola e una lattina dal «contenuto indeterminato», secondo quanto riferito dalle autorità.

STOCCOLMA, 7 APRILE 2017

Almeno tre persone sono rimaste uccise e diverse sono state ferite da un camion sulla Drottninggatan, la principale via pedonale di Stoccolma, capitale della Svezia. La situazione è ancora in evoluzione e si teme che il bilancio possa aggravarsi.