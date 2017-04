La Corea del Nord lancia un altro missile, gli Usa: "Abbiamo parlato abbastanza"

"La Corea del Nord ha lanciato un altro missile balistico a medio raggio. Gli Stati Uniti hanno parlato abbastanza della Corea del Nord". E' lapidaria la dichiarazione del il segretario di Stato americano Rex Tillerson dopo la conferma del nuovo lancio missilistico di Pyongyang. "Non abbiamo altri commenti da fare", ha poi aggiunto. Il lancio è avvenuto alla vigilia dell'atteso incontro tra Donald Trump e Xi Jinping, il presidente della Repubblica Popolare Cinese, che si svolgerà domani in Florida durante il quale si prevede che il presidente americano chiederà al leader asiatico di avviare pressioni economiche su Pyongyang per convincerla a fermare il programma nucleare e missilistico. In un'intervista al Financial Times il presidente americano ha detto che, in caso contrario, gli Stati Uniti sono pronti ad agire da soli. "Se la Cina non risolverà il problema della Corea del Nord, lo faremo noi, questo è tutto quello che posso dirvi", ha affermato Trump.

Il missile a medio raggio è stato lanciato dalla Corea del Nord alle 6:42 ora locale dalla base di Sinpo, ha riferito il portavoce del governo giapponese Yoshihide Suga, e ha sorvolato il Mar del Giappone percorrendo una distanza di circa 100 chilometri. Non sono stati segnalati danni a cose, persone e imbarcazioni.