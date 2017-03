Attacco a Londra, raid della polizia a Birmingham: 7 arrestiTra i feriti nell'attentato a Westminster anche due italiane

Il giorno dopo l'attentato a Westminster è il giorno della paura e del dolore. Mentre la premier britannica Theresa May condanna l'attacco come un "atto disgustoso" e la regina Elisabetta rinvia la visita alla nuova sede di Scotland Yard, Londra si sveglia in un clima di allerta rossa, la città è blindata. Nella notte, decine di poliziotti armati hanno compiuto un raid a Birmingham e in altre zone ed hanno arrestato sette persone. L'operazione è scattata per il sospetto che nella zona sia stata noleggiata l'auto con cui sarebbe stato compiuto l'attentato.

Anche due italiane tra i feriti

Il bilancio dell'attacco è di quattro persone uccise compreso l'assalitore. Tra le vittime l'agente pugnalato e un'insegnante spagnola di 43 anni. Nell'attentato sono rimaste ferite 40 persone, tra cui anche due italiane.

L'attacco al Parlamento

Nel giorno in cui Bruxelles commemora il primo anniversario degli attentati rivendicati dallo Stato islamico in cui morirono 32 persone, nel cuore di Londra un'auto travolge i passanti sul ponte di Westminster, vicino al palazzo del Parlamento. Poco dopo un poliziotto viene accoltellato fuori dall'edificio dove erano riuniti i deputati. Mentre le indagini sono in corso e la dinamica è tutta da chiarire Scotland Yard parla di "terrorismo". La tecnica del veicolo sulla folla è analoga a quella usata negli attacchi di Nizza e Berlino per questo la polizia sostiene che possa trattarsi di un probabile attacco terroristico.

L'ombra dell'Isis tra indagini e smentite

Diverse ore dopo l'attacco i media affermano che l'assalitore sarebbe (ma non arrivano conferme ufficiali) Abu Izzadeen, all'anagrafe Trevor Brooks, nato a East London e convertito all'islam radicale a inizio anni '90. I media britannici lo descrivono come "predicatore radicale" di Clapton, a Londra. Secondo le testate, Izzadeen era noto da tempo alle autorità britanniche per i suoi legami con il terrorismo, anche a causa di video su YouTube in cui invocava l'uccisione di poliziotti e definiva i parlamentari infedeli. Era stato in carcere per accuse di terrorismo, scrive The Indipendent, per raccolta di fondi, incitamento ed elogio di atti terroristici del passato, ed era attivo in gruppi illegali. Poi però arriva la smentita sull'identità dell'assalitore. Nel corso delle ore emerge dalle indagini che l'attentatore di Londra "è stato ispirato dal terrorismo internazionale". Il vice capo della polizia di Londra Mark Rowley ribadisce che l'uomo avrebbe agito da solo, mentre i sette arresti compiuti in diverse località del Paese riguardano possibili fiancheggiatori ma non complici.