Blocco immigrazione, giudice sfida Trump

Il pugno duro sull'immigrazione del neo-presidente Usa Donald Trump sta provocando accese proteste negli Stati Uniti e non solo mentre arrivano i primi ricorsi contro la misura della Casa Bianca. Ann Donnelly, giudice federale di New York, ha emesso un'ordinanza di emergenza che impedisce temporaneamente agli Stati Uniti di espellere i rifugiati che provengono dai sette paesi a maggioranza islamica (Siria, Libia, Iran, Iraq, Somalia, Sudan, Yemen) colpiti dal provvedimento emanato dal presidente, che ha congelato gli arrivi per tre mesi.

Un'ordinanza "di emergenza" che annulla in parte l'ordine esecutivo di Trump sull'immigrazione stabilendo che i rifugiati bloccati negli aeroporti in attesa del rimpatrio non possono essere rimandate indietro nei loro paesi. Allo stesso tempo, però, il giudice non è entrato nel merito dell'ammissione di queste persone negli Usa o della costituzionalità dell'ordine del presidente. Una decisione che congela il destino di un numero di persone compreso tra cento e duecento trattenute al loro arrivo negli aeroporti statunitensi sulla base dell'ordine esecutivo firmato venerdì pomeriggio, una settimana dopo l'insediamento. Il dipartimento dell'Homeland Security, inoltre, ha fatto sapere che rispetterà tutte le ordinanze giudiziarie ma che l'azione dell'esecutivo siglata da Trump resta in vigore.

Secondo l'ordine firmato venerdì, per 90 giorni sono sospesi la concessione dei visti e l'ingresso a tutti i cittadini di Iraq, Siria, Iran, Sudan, Libia, Somalia e Yemen sino a quando non saranno adottate nuove procedure di vigilanza. Mentre l'ingresso è vietato a tutti i rifugiati per 120 giorni.

Ricorsi e conflitti di competenze, ma anche proteste di piazza. L'aeroporto Jfk di New York, scalo simbolo per i passeggeri internazionali, sta diventando il simbolo anche della protesta cone centinaia di persone che stanno manifestando in queste ore. ''Lasciateli entrare, lasciateli entrare'', lo slogan gridato e scritto sui cartelli. Tra i manifestanti anche l'attrice americana Cinthia Nixon (Sex and the City) e alcuni deputati democratici con Michael Moore che esorta su Twitter i newyorkesi ad accorre in massa al Terminal 4.