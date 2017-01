Charles Manson ricoverato in ospedale in gravi condizioni

Il mondo lo ha conosciuto 48 anni fa quando, insieme alla sua Family, massacrò gli ospiti di una villa nei pressi di Los Angeles tra cui Sharon Tate, moglie, incinta, del regista Roman Polanski. Oggi Charles Manson, ha 82 anni. In carcere dal 1971 (gli è stata negata la libertà per ben 12 volte), il sanguinario killer è stato ricoverato in gravi condizioni in un ospedale californiano. A darne notizia il dipartimento carcerario della California che non ha rivelato dettagli sul ricovero né sulla sua salute limitandosi a dire che "è vivo".