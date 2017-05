Il Piccolo Gran Premio di Piazza di Siena va alla Francia di Billot

Il Premio Piazza di Siena Intesa Sanpaolo (detto il Piccolo Gran Premio) l’ha vinto il francese Mathieu Billot in sella a Ilena con un effervescente percorso in 37”58, 40/100 in meno di Lorenzo De Luca che era a bordo del sauro decenne Halifx van Het Kluizebos (37”98). La gara si è conclusa con 11 binomi passati allo spareggio conclusivo su 9 ostacoli. Ha premiato il presidente del CONI Giovanni Malagò accompagnato da quello della Federazione Sport Equestri Marco Di Paola. La lotta è stata incandescente fra gli ostacoli 6 e 7 con una giravolta a sinistra che il transalpino e l’azzurro (venerdì vincitore della Coppa delle Nazioni con l’Italia) hanno compiuto al limite dell’aderenza. Altro punto bruciante il tratto conclusivo (una sessantina di metri) tra gli ostacoli 8 e 9, l’ultimo, superato con un gran salto per evitare la penalità proprio in chiusura.