L’ALITALIA AGLI ITALIANI

Il piano ancora non c’è ma il governo non ha dubbi: Alitalia tornerà a essere la nostra compagnia di bandiera. È stato il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli ad annunciare l’intenzione di far volare di nuovo alto l’azienda. È intervenuto anche il vicepremier Luigi Di Maio, che ha assicurato che il governo sta valutando la situazione. L’opposizione, invece, attacca. «Io sono molto arrabbiato quando si parla della gestione di Alitalia, i manager hanno fatto danni immani. La faremo tornare compagnia di bandiera. L’italianità sarà fondamentale» ha detto Toninelli a Rainews24. Poi ha specificato: «Al momento non vorrei parlare di partner, l’importante è farla volare. La salveremo mantenendo il 51% in mani italiane». Gli ha fatto eco Di Maio. «Per i casi complessi di Alitalia e Ilva: tutte le informazioni economiche e finanziarie, volte ad individuare i responsabili della situazione attuale, sono stati analizzati e si stanno analizzando» ha detto nel corso di un’informativa alla Camera. «Sono in corso, da parte di questo governo, interlocuzioni necessarie per assicurare un futuro all’Alitalia e per tutelare al meglio le esigenze dei lavoratori e del gruppo», ha aggiunto. Ha garantito: «Mi spenderò in prima persona con tutti i player internazionali per trovare un futuro all’azienda Alitalia».

È soddisfatta la senatrice del M5S Giulia Lupo: «Le parole del ministro dei Trasporti Toninelli e quelle arrivate subito dopo dal ministro dello Sviluppo Economico Di Maio dimostrano che il governo su Alitalia sta guardando nella giusta direzione sulla strada da intraprendere. Lo dico da anni, conoscendo bene l’azienda, e continuo a ripeterlo: con un mercato tra i più dinamici in termini di numeri come quello del trasporto aereo, gettare alle ortiche la nostra compagnia di bandiera sarebbe un errore imperdonabile...

