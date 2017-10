Eataly prenota lo sbarco a Piazza Affari

Il made in Italy gastronomico arriva a Piazza Affarì. La società Eataly di Oscar Farinetti dovrebbe decidere la quotazione in Borsa nel corso di un consiglio di amministrazione convocato per il 31 ottobre prossimo. "Il consiglio di amministrazione è convocato per il 31 ottobre e dobbiamo decidere se la quotazione avverrà nel 2018 o 2019. Siamo l'unica azienda globale nel food retail e dobbiamo essere globali anche in questo'', ha detto Farinetti per il quale l'obiettivo principale è quello di rivolgersi alle famiglie italiane. ''Non cederemo più del 30-33% e vorremmo che le famiglie italiane diventassero nostri soci più che le grandi banche''. E un altro auspicio di Farinetti è quello che la quotazione avvenga alla Borsa di Milano: ''Spero -ha sottolineato Farinetti- che la quotazione avvenga a Milano e non a New York anche se lì siamo più conosciuti e ci vogliono bene. Ma sarebbe bello che avvenga a Milano. Noi come famiglia intendiamo restare, ci vogliamo lavorare'