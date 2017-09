Il passo indietro di Air France. "La compagnia italiana non ci interessa"

Alitalia non piace più ai francesi. Dopo essere stata per anni il principale partner e la promessa sposa ideale della compagnia Air France-Klm ha ribadito che non è in pista per l'acquisto di Alitalia. Lo ha ribadito ieri l'ad della compagnia transalpina, Jean-Marc Janaillac, in un'intervista al quotidiano finanziario Les Echos. "Come abbiamo già detto - ha affermato in risposta a una domanda diretta sulla compagnia aerea italiana e sulla tedesca Air Berlin - non siamo candidati ad acquisire compagnie che sono in una situazione di difficile ristrutturazione". Il passo indietro dei francesi si aggiunge alla proposta, giudicata irricevibile, dell'ad della low cost Ryanair, O'Leary, che aveva chiesto solo l'acquisto della flotta.