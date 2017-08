Match pari. Nessuna decisione è arrivata nell'incontro (che si annunciava duro) tra Italia e Francia sul dossier Fincantieri-Stx. La decisione di Parigi di nazionalizzare i cantieri navali transalpini in via di acquisizione da parte della società italiana, che aveva scatenato la dura reazione del governo italiano, per ora non è sfociata in nessuna decisione. «È stato stabilito che ci sarà tempo da qui al 27 settembre fino al momento del vertice italo-francese a cui parteciperanno il presidente del Consiglio e della Repubblica Francese per valutare la possibilità di colmare queste differenze». Lo ha detto il ministro dell’Economia, Pier Carlo Padoan, al termine dell’incontro con il ministro francese, Bruno Le Maire, arrivato a Roma per trovare una soluzione.