Snapchat debutta a Wall Street, vale 24 miliardi

Le azioni di Snap Inc, proprietaria del servizio messaggistica Snapchat, inizieranno oggi a essere scambiate a New York, dopo che la società ha raccolto attraverso la propria offerta pubblica iniziale 3,4 miliardi di dollari, una cifra al di sopra delle attese. Dopo aver prezzato l'Ipo a 17 dollari per azione (quando le aspettative erano comprese in un range tra i 14 e i 16 dollari), il valore di mercato di Snap si aggira intorno ai 24 miliardi di dollari, più del doppio rispetto a Twitter e, in assoluto, la più alta valutazione per l'offerta iniziale di una compagnia tech dalla quotazione di Facebook, avvenuta cinque anni fa.