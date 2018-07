Mara Venier e quella chiamata di Maria De Filippi

Mara Venier scalda i motori. Niente vacanze e tanto lavoro. A Casa di Campo, nella Repubblica domenicana dove lei ha casa, è andato suo marito Nicola. Gli impegni televisivi l’hanno bloccata tra Roma e Milano perché “Domenica in”, che la vedrà alla conduzione, dovrebbe iniziare il 23 settembre su Rai1. Le novità bollono in pentola. La “zia nazionale”, amata da tutti da sempre, affida al “Chi summer tour” tutte le emozioni che sta vivendo in queste settimane dove in Rai i riflettori sono tutti puntati sul suo grande e atteso ritorno. Accanto a lei, nella splendida location di Forte dei Marmi, c’è un altro grande personaggio della televisione: Rita Dalla Chiesa, che è molto legata alla Venier da un’amicizia storica. In Rai si vocifera anche del ritorno di Rita, forse accanto a Marco Liorni nella trasmissione del sabato pomeriggio (intitolata “Italia Sì”). Al momento, però, si tratta solo di un’indiscrezione, nulla di più.

Ad Alfonso Signorini e alla platea di Forte dei Marmi, la Venier racconta gli ultimi quattro anni, scanditi dal suo approdo a Mediaset nella squadra di Maria De Filippi. «Mi mancheranno tutti. Persino Teo Mammuccari, che tanto mi faceva arrabbiare», dice la “signora della Domenica”. Il suo arrivo alla corte della De Filippi avviene dopo uno scambio di messaggi. «Ad un certo punto non avevo ricevuto ancora risposta di Maria e sono partita per gli Stati Uniti con mio marito Nicola. Lì ho ricevuto una sua chiamata. “Giovedì registriamo”. Ed io: “Ma come? Sono in America. Non mi hai più risposto al messaggio”. Insomma quel messaggio non era arrivato. Mio marito, che stava ascoltando la registrazione, mi fa cenno con la testa. Appena finisco la telefonata mi dice: “Tra due giorni sarai a Roma”. Così è accaduto».

Nicola Carraro ha fatto quello che ogni buon marito che si rispetti dovrebbe fare per sua moglie. Lui (ex editore ed ex produttore cinematografico) su Instagram nella descrizione personale scrive: “Fan accanito di Mara Venier”. Ed è proprio vero. Nicola è un uomo simpaticissimo e innamoratissimo di sua moglie. Forse pochi si sarebbero comportati come lui, che non ha avuto un attimo di esitazione: ha cambiato il biglietto del viaggio di ritorno dall’America e ha portato Mara dalla De Filippi. Quest’anno al suo posto, a “Tu sì que vales”, arriverà Iva Zanicchi. «E’ perfetta per quel ruolo. Pensate che la volevo a “Domenica in”, Maria me l’ha rubata prima. Ci siamo sentite a lungo», racconta la Venier. Nel suo nuovo ufficio, a due passi da viale Mazzini, si lavora notte e giorno. Riunioni e telefonate. Idee, appunti sulla lavagnetta e filmati: è questo il grande motore della “Domenica in”, che vi terrà compagnia da settembre. La sfida con la D’Urso? Sembra non preoccupare le due conduttrici. Mara ha incontrato Barbara alla festa di Gina Lollobrigida, lo scorso 4 luglio a Roma. Tra loro è scappato pure un selfie prima del duello di share, già visto in tv quando Mara era alla conduzione de “La vita in diretta” su Rai1 e la D’Urso in onda con “Pomeriggio5” a Mediaset.