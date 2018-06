Pechino Express, Eleonora Brigliadori resta a casa

Niente "Pechino Express" per Eleonora Brigliadori e il figlio. Le proteste del web hanno "svegliato" i vertici Rai: "A seguito delle dichiarazioni recentemente rese sul web dalla signora Eleonora Brigliadori, Rai2 ha deciso di non far partecipare la stessa al programma Pechino Express – Avventura in Africa. Le suddette dichiarazioni sono, infatti, in evidente contrasto con la missione e i valori di servizio pubblico della Rai, con il codice etico aziendale e con la linea editoriale della Rete. Pertanto la coppia Madre e Figlio (Eleonora Brigliadori, in arte Aaron Noel e Gabriele Gilbo), non farà parte del cast". Decisione saggia che lascia una domanda senza risposta: chi aveva inserito il personaggio nel cast?