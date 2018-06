"Vuoi Scommettere?", il gran finale delude ma Michelle annuncia il bis

Michelle Hunziker chiude la prima edizione di "Vuoi scommettere?" annunciando che ce ne sarà un’altra ma visti gli ascolti sembra quasi una minaccia. La quinta e ultima puntata andata in onda ieri vince la serata con 3.211.000 spettatori (pari al 16.3% di share) e batte la replica di "Don Matteo" su RaiUno che ottiene 2.970.000 spettatori (pari al 14.5% di share). Ma il programma di scommesse di Canale 5 di fatto registra un risultato molto simile a quello di una settimana fa quando si fermò al 16,7% di share pari a 2.987.000 telespettatori che testimonia un calo di consensi rispetto all'esordio: 23% e oltre 4.000.000 di spettatori.

Il "remake" del mitico programma rappresentava l’agognato debutto da conduttrice in solitaria per la svizzera che tanto aveva fatto bene sul palco dell'ultimo Festival di Sanremo (Baglioni è stato riconfermato ma potrebbe cambiare co-conduttori, nda). Aveva l’ardua compito di non far rimpiangere il progenitore "Scommettiamo che" campione d’ascolti con Fabrizio Frizzi e Milly Carlucci. Scommessa persa, per restare in tema. Dopo i buoni risultati della prima puntata, la trasmissione è via via calata negli ascolti e nello share.

Il programma ha peccato di originalità e ritmo nonostante sia passato al montaggio, le prove erano a metà tra “Lo show dei record” e “Ninja warrior Italia” (le bottiglie aperte con la ruspa o con lo skateboard hanno un po’ stufato, la scalata del muro in verticale era un must del game show di Canale 9), la tensione era pressoché inesistente, il divanetto con la crème de la crème di Mediaset (solo ieri gli ci voleva un pulmino: Simona Ventura, Brumotti, Katia Follesa, il Mago Forest, Bianca Atzei, Alvin) è sembrata una stampella di lusso per dare sicurezza alla Hunziker sempre iper sorridente. Michelle è stucchevolmente briosa, ha trovato tutto "incredibile" e "pazzesco", mai una critica, mai un graffio (quello talvolta è venuto dagli ospiti, nda), lei che buca lo schermo non ha avuto il quid necessario al salto di qualità.

Bocciate anche le punizioni per gli ospiti che perdevano le scommesse e le gag autoriali mamma-figlia. Ed ecco l’unica sorpresa del programma: Aurora Ramazzotti. La ragazza, invisa a molti perché palesemente raccomandata (prima esperienza X Factor su Sky, seconda esperienza prime time su Canale 5, roba da tagliarsi le vene per chi si mette in fila ai casting), è brava, spigliata, sciolta e pure simpatica. Non è facile quando tua madre è un personaggio così ingombrante e qualsiasi cencio si metta addosso le sta divinamente (ieri era fasciata fino al collo di alluminio). È passata dai 5 minuti di gloria in esterna alla presenza in studio dove non ha affatto sfigurato, anzi ha dimostrato di essere più in gamba di colleghe maggiormente esperte e prezzemoline. Ma potevano e dovevano avere il buon gusto di risparmiarci il filmino casalingo della piccola Aurora nelle braccia di "mammà": è una prima serata su Canale 5, una rete commerciale, non personale. Devono aver interpretato male il senso di “reti private”.



Ieri sera, la Hunziker ha portato a termine la sua scommessa (una paraculata perché nessuno, da Berlusconi a Di Maio si sarebbe mai rifiutato di firmare la proposta di legge "Codice Rosso" affinché le denunce di violenza sulle donne abbiano priorità): “Anch’io ho vinto la scommessa più importante. Questa non sarà una vittoria mia o del programma ma quella di un paese civile”. La puntata si è chiusa con la vittoria di Morris Doriatotto che nella prova “Sempre più in alto” (ha saltato su 10 sbarre poste a una distanza di 2,5 metri ad altezza crescente in 4 minuti) e con un nuovo omaggio a Fabrizio Frizzi: “Ha vegliato su di noi, è stato lui a rendere grande questo programma. Ti vogliamo bene” ha detto la Hunziker che però ha dovuto incassare i rimproveri a distanza di Piero Chiambretti per il ritardo con cui è andato in onda (entrambe le trasmissioni erano registrate, nda). Dunque, secondo Michelle, ci sarà una seconda edizione di “Vuoi Scommettere?”: visto il budget e lo studio a disposizione, sarà meglio farsi venire qualche idea in più.