Niente pace, Heather Parisi non perdona Simona Ventura

“Amici17” finisce senza la pace tra Simona Ventura e Heather Parisi. A serbare rancore è la ballerina americana che ieri ha risposto no al duo comico Pio e Amedeo quando le hanno chiesto di far pace con la Ventura.

Le due primedonne litigarono diverse puntate fa per il cantante Biondo: secondo SuperSimo un gran talento, secondo la Parisi uno “scorretto che usa l’autotune in gara”. Lo scontro andò avanti sui social e la polemica infiammò gli hater che scrissero commenti violenti contro la figlia di “Discobambina”. Da allora, la Parisi non le ha più rivolto la parola. Così Amedeo, rivolgendosi alla ballerina (che indossava una gonna autocelebrativa), ha detto: “Su dai, facciamo pace con Simona Ventura”, ma quella lo ha gelato: “Pace di cosa? Lo sai che il silenzio fa più rumore delle parole?” e giù il boato di dissenso del pubblico. La Ventura ha fatto un ulteriore tentativo: “Io avrei fatto pace”, mentre Pio e Amedeo ne hanno approfittato per far innervosire ancor di più Heather: “Maria, l’anno prossimo chiama Lorella Cuccarini”. Una è volata in Sardegna per le vacanze, l’altra a Hong Kong dove vive con il marito e i figli. Sarà per la prossima volta.