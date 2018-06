Amici 17, boom di ascolti ma è l'edizione più sfigata della storia del talent

Boom di ascolti per la finale di “Amici17”, il talent show di Maria De Filippi in onda su Canale 5 che però non raggiunge i numeri delle stagioni precedenti. Il live, dalle 21.35 alle 00.29, ha interessato 4.872.000 telespettatori con uno share pari al 25,13% e si aggiudica la sfida del lunedì sera nonostante resti lontano dai dati Auditel di un anno fa e oltre. Su RaiUno il film “Ricatto d’amore" ha registrato 3.211.000 spettatori e il 14,11% di share. Ancora una volta, dunque, trovano conferma i timori della De Filippi che aveva chiesto a Mediaset una collocazione in palinsesto diversa dal sabato. Quando il talent si sposta alla domenica o al lunedì guadagna pubblico nonostante lo slabbrato ritorno alla diretta e il pongo-regolamento che hanno azzoppato fin da subito l’edizione.