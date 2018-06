"Amici", scatta il toto-nome: ecco chi è il vincitore per i social

La finale di "Amici 17" andrà in onda lunedì 11 giugno alle 21.30 su Canale 5. Il talent show di Maria De Filippi vede ancora in gara tre cantanti Irama, Einar e Carmen e una ballerina, Lauren, che ha già vinto il circuito danza. Secondo Rudy Zerbi e i social sono due i vincitori più probabili: Irama e l'amico del cuore Einar che oltre a una bella voce ha alle spalle una storia difficile nonostante la giovane età. Gli ospiti d'onore della finale sono volti molto amati dal pubblico: Elisa, Emma Marrone, Alessandra Amoroso e Michele Bravi impegnato in un duetto ispirato a "Chicago" con Lauren Celentano.