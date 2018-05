Lauren in semifinale e via Biondo. Al Bano e Romina show sul palco di "Amici"

Lauren Celentano vince il circuito danza di “Amici 17” e approda alla semifinale che andrà in onda domenica 27 maggio su Canale 5. Carmen è la vincitrice di puntata mentre il direttore artistico Luca Tommassini salva Lauren. Eliminato Biondo. Tra i super ospiti Al Bano che festeggia 75 anni in diretta tv e Romina Power che accusa conduttori e giornalisti di farsi pubblicità sulla sua vita privata. Heather Parisi silenziata.

Maria De Filippi ha inaugurato un nuovo trend, quello dello stuolo di super ospiti. In commissione c’è Elisa, mentre Gerry Scotti (riprende tutto con il telefonino come uno di noi) apre il valzer delle teste coronate della tv: si aggiungeranno Al Bano e Romina, Massimo Ranieri, J-Ax e Fedez. Non ci sono più quegli odiosi scalini per fare squat hard, ma si riparte dalla sfida di ballo tra Bryan Ramirez e Lauren Celentano per decretare il vincitore del circuito di danza (gara interrotta ad hoc una settimana fa quando la ballerina era 5-2 nei voti). L’americana balla sulle note di “Perdere l’amore” con Massimo Ranieri, il sudamericano danza sulle note di “Nel Sole” di Al Bano che si complimenta: “Questa è una gran bella scuola, tiene lontani i ragazzi dalla droga”. Il direttore artistico Luca Tommassini si commuove perché i due allievi sono nati per danzare. La prova proibitiva di ballo è una pole dance molto calda: il fisico apollineo di Bryan parla almeno quanto il lato B di Lauren ed Al Bano è rapito, per dirla in maniera elegante.

La zarina Maria è in vena di umiltà: “Avete vinto entrambi. Bryan, scusa se non ti ho capito e grazie per avermi ricordato che non si smette mai di imparare. Lauren, grazie per la tua educazione e per il tuo rispetto”. Vince il circuito danza, la Coppa e 50.000 euro la magnetica Lauren (“ha una mimica fantastica, è pronta per Broadway” le riconosce un’affascinata Romina). Premio Vitasnella e 25.000 euro per Bryan Ramirez. Tutti e due possono entrare a far parte del corpo di ballo di Amici.

“Vattenne!”

Piccolo fuori programma: Bryan decide di salutare con due baci ognuno dei giudici esterni e interni, ma le commissioni sono pari alla sfilata dei lombardi “tre piccini e quattro grandi” e ci mette mezza puntata. La De Filippi sbotta: “Muoviti che devo andare avanti con il programma. Fa presto. Esci”.

“All you need is business”

Al Bano vede uno spezzone dell’intervista di Costanzo a Romina Power e inizia a intonare “Felicità” in attesa di Romina che entra ma fa una versione a barre di un testo in cui attacca i conduttori televisivi e i giornalisti al soldo dei padroni, gente che si vende per qualche sponsorizzazione in più (l’affondo è talmente inatteso che ci si mette un po’ a capire cosa stia dicendo). A fine canzone, Maria De Filippi non lascia correre: “E’ la prima volta che canti questa versione?”, “Sì ti è piaciuta?” dice proud la Power. Ma Queen Mary non ride. Piano, piano, monocorde, si muove come un carrarmato: “Ho due puntualizzazioni da fare su quello che hai detto. Rispetto la tua opinione, ma io personalmente non mi rivedo in quella categoria di conduttori e come seconda cosa, per quanto mi riguarda, non ho un padrone ma un editore che è una persona perbene e al quale sono affezionata”. Poi la fa accomodare a fianco di Al Bano che prova a sdrammatizzare. Nel pomeriggio, Romina aveva chiarito che quel suo post “sull’ultima intervista per mancanza di correttezza” non era rivolto a Maurizio Costanzo bensì a tutti i giornali che avevano ripreso le anticipazioni ricamandoci sopra.

“Si entra a scuola”

Parte la prima sfida a squadre degli allievi di “Amici17”. Si esibiscono Einar e Irama, Carmen ed Emma (Geppy Cucciari tira una frecciatina: “Si sfidano sempre tra di loro, la prossima volta in pittura rupestre e canto medievale”). con Elisa che sbugiarda Rudy Zerbi: “Hanno due voci geneticamente diverse”. Ciaone all’eliminazione farsa di due settimane fa. Poi duettano con Fedez in t-shirt bianca comprata con il 3x2 al mercatino e duetto con J-Ax. Il regolamento è talmente oscuro che i commissari non hanno capito una cippa lippa, ma non hanno il coraggio di dirlo alla De Filippi (piuttosto incavolata per i tanti inconvenienti tecnici, dai microfoni che non funzionano alle buste che non arrivano) e copiano l’uno dall’altro. Comunque vincono i Bianchi con il 51% dei voti e i Blu sono tutti in eliminazione. Per volontà del televoto, tra Biondo, Irama e Carmen passano i due maschi, mentre per volontà dei giudici passa direttamente alla seconda fase solo Irama. Francamente del meccanismo ci abbiamo capito meno dell’altra volta, però siamo in grado di affermare che Emma, Lauren e Carmen proseguono. Biondo ed Einar si salvano ma se uno di loro non vince il Serale vanno in sfida. Ovviamente così è.

“Marchetta moment”

Queen Mary vuole marcare la differenza con Milly Carlucci: Al Bano e Romina non sono ospiti per un ballo, ma per tutta la sera, la notte, il compleanno e pure il cornetto caldo delle 2 del mattino. Praticamente li inchioda alle sedie fino ai titoli di coda. In cambio offre super spot per il romanzo di Romina e per la docufiction di Al Bano su mamma Jolanda che andrà in onda su Rete 4. Più batteria di pentole e bicicletta con cambio Shimano.

“Lip sync”

Solito dazio da pagare al giochino del playback di cantanti famosi. Si prestano Gerry Scotti, Simona Ventura, Elisa e Giulia Michelini che è la migliore. Quando si riprende con le performance degli allievi, Al Bano duetta con Emma e Romina: “Come è stato? Bravissimo come al solito”. La Power è ammaliante ma lui non sembra corrispondere. Poi si esibisce Biondo e Simona Ventura uccide il buon senso e i congiuntivi: “Sei versatile e un gran comunicatore. La gente ti vuole bene, è importante che tu lo percepisci”. Torna sul palco l’altro mostro sacro della canzone tricolore: Massimo Ranieri per un gran duetto con Carmen. Ma la zarina non si lascia sfuggire l’occasione di farlo cantare con l’amico Al Bano per un’operazione “acchiappa trono mignon, classico e over”, dai 18 agli 85 anni il pubblico è come il maiale: non si butta via niente. I due fanno a gara a chi gigioneggia di più con l’ugola, ma almeno è un bel sentire. Ancora qualche performance (quelle di Lauren sono travolgenti, nda) e la squadra blu vince la seconda fase. Altri intoppi e nell’attesa la zarina Maria scrive sull’agendina di Aida Nizar le persone da licenziare. Così da essere sicura di non dimenticare nessuno. Einar confessa con onestà di essere stanco e provato ed Ermal Meta: “Trasforma quest’energia e mettila nel canto”. Lauren torna tra gli eliminati e alla terza fase accedono Einar e Carmen, vincitrice di puntata. Il direttore artistico Luca Tommassini salva Lauren. Per la serie “la danza è divertimento” si esibiscono donne comuni e Paddy Jones. La 83enne è ancora tra noi, anzi a dirla tutta “un signorino ha portato la droCa in trasmissione” perché è particolarmente vispa e agile. Al Bano è esterrefatto.

“Happy 25+25+25”

Due poltrone a centro studio, nessun’intervista bensì un “Happy birthday” memorabile: è il compleanno di Al Bano. Lo festeggia tutto lo studio, il corpo di ballo, la mamma in video collegamento, Cristel in videomessaggio, Romina jr e Romina sn. di persona. Ma poiché Maria tutto può, ecco che entra una torta mimosa megagalattica, buona a sfamare Roma Nord e le sue pecore. Le candele indicano tre volte 25 e il cantante, felice per tanta considerazione, precisa: “E’ vero che non voglio mi chiamino nonno perché è come fosse due volte no no. In Cina si dice ye-ye, voglio che mio nipote mi chiami così”. Poi imbocca Maria e Gerry, mica pizza e fichi. Il pubblico vorrebbe il bacio della definitiva riconciliazione ma ancora una volta il cantante glissa, mentre Romina appare più accondiscendente. Durante il “nero”, tutti i giudici si avventano sulla torta.

“Duello finale”

Einar e Biondo si sfidano per un posto in semifinale. Cantano ben 5 brani a testa e le stonature non mancano. Einar vince il confronto con Mister “autotune” grazie a un plebiscito di voti fatta eccezione per Rudy Zerbi. Simona Ventura regala una chicca: “Giusto così, Biondo sei pronto per il mercato. Einar sei passibile di miglioramento”. Ma il finale è favolosamente trash: Fedez con camicia hawaiana aperta sul petto (Chiara Ferragni lo ha defollowato e bloccato su Whatspapp, Instagram, Facebook, Telegram, Snapchat e sul citofono di casa) e J-Ax cantano “Italiana”. Tante star, tanta famiglia (Carmen ha incontrato i fratelli e Irama la sorella) ma "Amici17" non appassiona. Sembra una splendida macchina d'epoca senza il suo cuore pulsante, il motore.