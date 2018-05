Gran finale di "Ballando con le stelle". Braccio di ferro tra Raiuno e Canale 5

È arrivato il giorno della finalissima. Questa sera va in onda su Rai1, in prima serata, l’ultima puntata della tredicesima edizione di Ballando con le stelle. Milly Carlucci si prepara a laureare il vincitore tra i concorrenti rimasti in gara e accompagnati, come sempre, dai loro maestri. In pista per gli ultimi balli di stagione i telespettatori ritrovano Nathalie Guetta – Simone Di Pasquale; Cesare Bocci – Alessandra Tripoli; Francisco Porcella – Anastasia Kuzmina; Gessica Notaro – Stefano Oradei; Giovanni Ciacci – Raimondo Todaro; Giaro Giarratana – Lucrezia Lando.

Ma sul dance floor dello show ci sarà anche Gina Lollobrigida che si trasforma in ballerina per una notte. Tocca alla Lollo nazionale ci- mentarsi in una coreografia studiata e realizzata appositamente per lei che dovrà imparare in poche ore. La Bersagliera del nostro cinema, che recentemente ha avuto il privilegio di una stella sulla notissima Walk of fame, alla splendida età di 90 anni, si trasforma in una ballerina la cui performance sarà valutata da Sandro Mayer. Il punteggio conquistato rappresenta il "tesoretto" devoluto, sempre a giudizio di Mayer, ad una delle coppie in gara, la più meritevole a suo parere.

Dunque la Lollobrigida chiude l’edizione 2018 del talent ballerino di Milly Carlucci. Un’edizione caratterizzata da molte polemiche ma anche da ascolti che hanno tenuto testa alla diretta concorrenza rappresentata adesso da Amici 17 su Canale 5. I due diretti competitor del sabato sera hanno fatto a gara nell’avere la meglio e spostare l’Auditel dalla propria parte. Fino a quando nel palinsesto di Canale 5 era presente C’è posta per te, la rete Mediaset ha sempre vinto ma Ballando con le stelle, in onda dallo scorso 10 marzo, si è sempre difeso onorevolmente attestandosi sul 18-19% di share.

Con l’arrivo di Amici 17, dal 7 aprile, ecco la sorpresa: la prima puntata del talent show defilippiano soccombe: Rai 1 conquista la serata con il 23.6%, il talent di Canale 5 si ferma al 20.7%. Il sabato successivo è un testa a testa tra i due programmi con circa il 20%. Niente da fare per la De Filippi alla terza ed alla quarta puntata: Amici perde qualche punto di share. Ancora quasi parità lo scorso 5 maggio quando è andata in onda la semifinale di Ballando con le stelle 13.

Adesso l’atmosfera che si respira nel dietro le quinte dello show ballerino è di grande suspense: la puntata, questa sera, sarà infarcita di novità spettacolari soprattutto per quanto riguarda le performance dei concorrenti rimasti in gara. E certamente non mancheranno le polemiche che, in questa edizione, hanno riguardato in particolare, due concorrenti: Nathalie Guetta, nota al grande pubblico come la perpetua della serie Don Matteo e Giovanni Ciacci l’esperto di look del programma Detto fatto condotto su Rai 2 da Caterina Balivo. La Guetta, bocciata dalla giuria settimana dopo settimana per la poca propensione al ballo, è stata puntualmente salvata dal televoto che addirittura l’ha spedita in finale. E Ciacci ha voluto ballare con un partner maschile che è stato il maestro Raimondo Todaro.

Intanto sul web impazza il toto-vincitore. La concorrente più accreditata alla conquista del primo posto è Gessica Notaro con alle spal- le il dramma di essere stata sfregiata dall’acido da parte del suo ex fidanzato.