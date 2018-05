Saint Vincent, aperte le iscrizioni per il festival dei maghi

2000 maghi, 20 mila spettatori, 100 ore ininterrotte di spettacoli, 40 tra gli artisti più celebri del panorama magico internazionale (tra i quali Haruo Shimada, Jason Latimer, Hector Mancha, David Stone, Dan Harlan, Otto Wessely, Richard Turner, Mario Lopez, Dani DaOrtiz, Raul Cremona, Gianni Loria), oltre 70 case magiche. Sono i numeri da record della XVI edizione del Masters of Magic, il congresso magico internazionale di Saint Vincent che si svolgerà dal 17 al 20 maggio. La kermesse, fondata nel 1972, ha subito nei decenni un’escalation costante e crescente grazie alla presenza dell’eclettico presidente Walter Rolfo, alla guida dal 2008, e la sua visione decisamente “4.0”. Un linguaggio che anche quest’anno coinvolgerà i migliori cervelli del pianeta magico per stupire i bambini e gli adulti con una serie di meraviglie.

Ad accompagnare l’edizione 2018 del Masters of Magic anche un’idea rivoluzionaria:“escapeitaly.it”, una Escape Room online, che attraverserà tutta l’Italia. Per partecipare basterà iscriversi gratuitamente. Un omaggio al celebre Houdini, il primo e più grande escapologo della storia che ha inventato l’arte di fuggire da qualunque costrizione e da qualunque stanza chiusa. Una palestra per il cervello, un brain training magico, che porterà i giocatori a viaggiare virtualmente. La gara, ideata dalle menti di tre prestigiatori, Walter Rolfo, Davide Brizio e Mario Baldantoni e realizzata da Mac Men At Code, prevede una serie di enigmi presentati in esclusiva dai più grandi maghi italiani: Silvan,Arturo Brachetti, Alexander, Tony Binarelli, Forrest, Raul Cremona, Marco Berry e Walter Rolfo. Ma la sfida non sarà solamente virtuale: chi riuscirà per primo a risolvere tutti gli enigmi presentati dai maghi troverà al termine della Escape Room la mappa di un tesoro vero e proprio, che dovrà essere dissotterrato. All’interno del baule del tesoro un oggetto donato personalmente da ciascuno dei maghi coinvolti, un memorabilia unico e prezioso legato alla vita e alla magia di ognuno. Un pezzo da collezione per gli appassionati di arti magiche e l’occasione per avvicinare anche il pubblico ad un mondo fantastico che guarda al futuro ed insegna ad andare oltre i limiti della propria fantasia per avvicinarsi alla fucina del segreto. Durante il Masters of Magic 2018 si svolgerà anche il Campionato Italiano ed oltre 200 manager saranno invece presenti per frequentare lezioni di magia, vista come ultima frontiera del pensiero creativo ed un efficace modello di problem solving. Non solo giochi di prestigio e spettacolo, quindi, ma innovazione e logica unite a passione e creatività.