Grande Fratello, Baye Dame e la rivelazione sul passato di Vladimir Luxuria

Baye Dame, l’itaoafricano concorrente del Grande Fratello, ha svelato un retroscena sul suo ingresso nella casa di Cinecittà e su Vladimir Luxuria: “si faceva buttare la vernice addosso”. Baye Dame, di professione commesso, ha detto a Matteo Gentili e Alessia Prete: “Mio padre è l’opposto di me. Non sarei entrato nella casa del GF solo se mi avesse detto di no. Certo non era al settimo cielo, non ha fatto i salti di gioia, ma ha detto vai, noi ti aspettiamo fuori. Basta che non ci coinvolgi perché né io né tua madre verremo in tv. Lui combatte la guerra con le raccolte firma, io rompendo gli schemi”. Gentili, il calciatore di Viareggio che questa sera avrà un confronto con la ex Paola di Benedetto, gli ha chiesto maggiori informazioni sul Muccassassina, locale cult di Roma e Baye Dame ha raccontato un retroscena: “in parte era di Vladimir Luxuria. Sai che faceva? Indossava una pelliccia e si sedeva su una grande sedia fuori dal locale aspettando che gli animalisti le buttassero la vernice addosso. Quando le feci notare che le pellicce si rovinavano, mi rispose "sai quante pellicce compro a Porta Portese per fare questo scherzo?!". Top, favolosa”.