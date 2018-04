Grande Fratello, nella Casa la nuora di Bramieri e il fidanzato della Pezzopane. La D'Urso promette: "Edizione scoppiettante"

Se il Grande Fratello 15, condotto da Barbara D’Urso è come la conferenza stampa sua, di Cristiano Malgioglio e Simona Izzo, questo reality sarà un successo nonostante il rischio overdose dopo tre mesi di Grande Fratello Vip e Isola dei Famosi. Lucia Bramieri e Simone Coccia Colaiuta, sono due dei volti immediatamente riconoscibili dal grande pubblico che domani varcheranno la porta rossa. Con loro altri 13 concorrenti, gente “della porta accanto”, ma anche persone assurte agli onori della cronaca. Domani sera (il via alle 21.35 su Canale 5), la porta rossa si riaprirà. Il montepremi per il vincitore è di 100.000 euro.

La D’Urso, magrissima e muscolosa, si presenta in tubino nero con la scritta “ragazziiii”. Conduttrice e autrice del reality show, che ritorna dopo tre anni di stop, ha voluto nella casa “storie in cui ci si possa identificare". Barbara sfodera un sorriso a 36 denti e una grinta da 20enne, ha accettato una sfida veramente ardua, ma ne è consapevole: “Sarà un GF stravagante, spregiudicato e bizzarro. Abbiamo mescolato le storie comuni con quelle di persone che avete visto non solo nei miei programmi ma anche a Nemo, a Carta Bianca. Le riconoscerete subito. E alcune sono molto forti”. Barbara da Cologno e da Cinecittà (a sto punto) è dotata di una grande disciplina: “Chi lavora con me, non mi sta dietro e mi dicono ti droghi. No la mia droga è il protocollo alcalino”. Una stoccata all’Isola dei Famosi. Rivela che l’editore, Pier Silvio Berlusconi, l’ha chiamata per l'in bocca al lupo e le ha ricordato la prima volta nel 2003. La conduttrice di Pomeriggio 5 e Domenica Live: “Ho un’ansia da prestazione a mille, tutti si aspettano grandi cose, ma voglio essere sincera: è una sfida rischiosa e mi riterrò soddisfatta se riuscirò a fare anche un solo punto percentuale in più dell’ultima edizione. I nostri numeri, che sono quello che conta perché portano pubblicità, non possono essere quelli del GF Vip e dell’Isola dei Famosi”. Poi due cavalli di battaglia: “A proposito è una fake news che Pier Silvio Berlusconi e io si sia litigato ed è un’altra fake news che lasci Domenica Live o Pomeriggio 5. Non lo farò mai. Mai!”.

Barbara D’Urso elogia Ilary Blasi ma precisa: “Non siamo il GF Nip, siamo il GF, quello originale, quello puro. E non è affatto semplice riproporlo dopo o spin off con i vip. Ma visto che io sono così come mi vedete ‘una pazza scatenata’, volete che il Grande Fratello non mi somigli? Sarà imprevedibile, succederanno cose che nemmeno gli opinionisti immaginano. Accadranno delle cose per Malgioglio durante la prima puntata che lui non sa. Ci sarà un regolamento di conti, forse… chissà… Ho voluto fortemente Cristiano Malgioglio e Simona Izzo i nuovi Raimondo e Vianello”. E Malgioglio non tradisce le aspettative: “Sono uscito da Regina dal GF Vip e rientro da imperatrice. Sono un’icona pop! Ho chiesto e ottenuto di avere il microfono sempre aperto”. Anche Simona Izzo, visibilmente dimagrita, è in splendida forma: “Sarò la prima spettatrice. Mi gusterò le emozioni e i sentimenti, ma prometto che se qualcosa non sarà giusta o qualcuno si comporterà male, lo dirò senza problemi. Che fanno? Mi cacciano?”.

Il clima è scoppiettante e divertito, le battute si sprecano così come i doppi sensi. Ma la D’Urso vuol far passare un messaggio: “Abbiamo passato al setaccio tante storie, le ho vagliate di persona, ma siamo sicuri che sono quelle in cui ci si può identificare fin da subito. Sarà un 50 di storie quotidiane e 50 di storie di persone finite sotto i riflettori per la cronaca. Per funzionare, questo GF deve stupire. Se il pubblico si annoia? Cambia canale”.

La conduttrice napoletana ripresenta i tre “super boni” Filippo Contri, 25 anni, Simone Poccia, 23 anni, Valerio Lo Grieco, 29 anni. Di questi ne resteranno solo due. A loro si affiancano fin da domani sera: Lucia Orlando, 28 anni, visual merchandising ovvero commessa, nata e cresciuta a Cinecittà. È alla ricerca di un uomo “normale, a Ba’ (ovvero Barbara), lo voijo normale. Nel mio armadio solo scarpe da ginnastica e cappellini”. Simona Izzo la definisce subito: “una sirena senza tacchi e dunque una grande seduttrice”. L’ex gieffina vip conferma anche che sta scrivendo una commedia sul Grande Fratello. L’altro inquilino è Alberto Lanzetti, 34 anni, soprannominato il Tarzan di Viterbo per la chioma bionda e selvaggia. Nato e cresciuto nella bambagia: “Mio padre faceva colazione con lo champagne. Mi chiamavano Piccolo Lord”. Non è chiaro se sia ancora molto ricco o abbia perso tutto. Di sicuro è molto sicuro di sé e del rapporto con le donne. Un conquistatore senza se e senza ma.

I primi volti noti sono Lucia Bramieri, 57 anni, la vedova di Cesare, il figlio di Gino e Simone Coccia Colaiuta, 34 anni. La donna ex vigile racconta di sé: “Non porto il cognome di mio marito, io sono la Bramieri”. Ha voglia di innamorarsi. Colaiuta, dal passato tempestoso e dai numerosi guai giudiziari, è fidanzato felicemente da 4 anni con Stefania Pezzopane, senatrice in quota Pd. Dovrebbe entrare anche Luigi Favoloso, il fidanzato di Nina Moric. La D’Urso svela anche: “Amo i gay e secondo voi può non esserci la componente omosessuale?”. Altri ingressi sono previsti nella seconda puntata.

Barbarella non vuol sentire parlare di GF ibrido: “Non ci sono contaminazioni. I vip sono coloro che hanno un’arte, che sanno fare qualcosa nel mondo dello spettacolo o sono figli di personaggi molto famosi. Non è questo il caso. Dovete concentrarvi sulle storie. Ci sarà forte la mia impronta, io controllo tutto in tutti i miei programmi, ma la liturgia del GF resterà intatta, quella è intoccabile. Il format sarà quello che il pubblico si aspetta. Se è un programma trash? Non lo so, so che va in onda da 18 anni”.

Di recente le imitazioni della D’Urso si sono sprecate, ma lei diplomatica come poche, rigetta l’idea che Maria De Filippi l’abbia presa in giro a”Che Tempo che Fa”. “L’ho trovata spiritosa, l’imitazione mi ha fatto ridere. Adoro! Maria invidiosa di me? Ma non è possibile. La cattiveria è negli occhi di chi guarda e poiché io sono autoironica e buona non ci ho visto niente di male. La Balivo ha fatto la mia boccuccia? Quale questa? (e fa il suo marchio di fabbrica)”. Ributta la palla dall'altra parte del campo anche alla domanda se alcune colleghe siano invidiose del suo successo.

Le puntate del Grande Fratello saranno 8 e difficilmente si allungherà in caso di successo perché ci sono i Mondiali. In casa, la prima serata, dovrebbero rimanere in 15-16. Torna la Suite, mentre tra le novità c’è la Stanza degli Ospiti sia per famosi sia per i parenti o gli amici. Il vecchio tugurio è stato sostituito da “Lido Carmelita”. Per la prima puntata in onda il 17 aprile ci sarà una star dei reality spagnola molto nota a Malgioglio. domani sera sono previste una o due eliminazioni.