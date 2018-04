Simona Ventura riparte da "Amici". E si sfoga sull'Isola dei Famosi

Simona Ventura, è uno dei giudici della commissione esterna di "Amici 17", il talent show di Maria De Filippi. Con lei Ermal Meta, Giulia Michelini, Alessandra Amoroso, Marco Bocci, Heather Parisi. La conduttrice è entusiasta all’idea di lavorare di nuovo con l’amica Maria: “Sono contenta di aver aspettato, lavorare ad Amici era un sogno. Maria ha avuto il coraggio di chiamarmi. L'Isola dei Famosi? Vedremo”.

La Ventura ha carisma e mestiere. Indossa una maglia nera di Amici tempestata di strass: “L’ho modificata io, me l’ha regalata Maria un anno fa”. Dopo “Selfie” torna su Mediaset nel ruolo di giurata e non alla guida di un programma tutto suo come vorrebbero i social. In attesa che il direttore di Canale 5, Giancarlo Scheri, mantenga la promessa ("in futuro ci saranno progetti per Simona"), all’orizzonte spunta Temptation Island Vip e da sabato l’avventura nella commissione esterna: “A me piacciono i programmi inclusivi, non le trasmissioni escludenti. Ecco perché lavorare ad Amici è un sogno. Mi sono fatta spiegare un po' di cose dai miei figli. Mi piace perché è “largo”, invece altri talent, come X Factor, si sono un po' ristretti, sono andati verso un programma di nicchia. La commistione di generi, l’alto e il basso di frecciariana memoria vale ancora. Ho detto di sì perché Amici sposa molto i miei dettami. Il Grande Fratello Nip? Sono stata messa in mezzo in tanti programmi ma non è così. Non ho mai ricevuto una telefonata da nessuno e per questo non posso essere attapirata per nessun motivo. A me piacciono i talent perché si lavora con i ragazzi e i reality con le persone famose (la versione vip, nda). Il GF Vip non mi è stato chiesto. Mi hanno proposto il reality in Africa però ho rifiutato. Lavoro splendidamente con Maria perché ci capiamo moltissimo dal punto di vista culturale, intellettuale, lavorativo. Sono soddisfatta e orgogliosa di me stessa perché ho aspettato l’occasione giusta ed era difficile in un mondo così selettivo come quello della tv dove non è detto che il migliore sopravviva. Maria è una donna straordinaria, con lei mi sento a casa. Ha avuto coraggio a chiamarmi in un mondo in cui la competizione e la paura avrebbero detto che non era il caso”.

Super Simo affronta anche la polemica della sfida Auditel tra Ballando con le Stelle e Amici: “Tra moglie e marito non mettere il dito. Non c’è proprio intesa, ma io sono favorevole alla competizione tra le aziende, purché sia leale. Adesso Maria non mi sente però, secondo me, competere fa bene a tutti, stimola a migliorarsi. Io quando facevo l’Isola avevo da una parte Montalbano e dall’altra Zelig, ma la competizione è bella, ti spinge a voler vincere”. Su Temptation Island Vip: “Ah non lo so. Intanto posso dire che mi è sempre piaciuto moltissimo, non me ne perdo mai una puntata. Lo considero un cult. Ecco, le trasmissioni che voglio fare devono essere cult”.

Simona Ventura ha un tono di voce pacato, quasi dolce, sicuramente sereno. Affronta anche l’addio alla Rai: “Erano stati due anni pesantissimi, ero in mezzo a un guazzabuglio e dovevo difendere il mio gruppo di lavoro. Ricordo che l’ultimo anno mi sfumavano l’Isola alle 23.40 cioè proprio in seconda serata quando gli ascolti esplodono. Ciò nonostante ho portato a casa la pagnotta perché non volevo si dicesse che chiudeva per bassi ascolti quando i temi erano altri. Quindi, all’epoca andai a Sky e scelsi la famiglia, scelsi i miei affetti e Gerò che altrimenti avrei perso. Ho dato più di quanto ho ricevuto ma non porto rancore, sono molto sicura di me e vado avanti”. E sulla nuova avventura: “Mi sono informata attraverso i miei figli mentre Gerò mi ha detto di essere me stessa. La commissione esterna non è contro a prescindere, parlerò se avrò qualcosa da dire, altrimenti starò zitta. Valuterò meno la tecnica e più l’emozione che mi trasmette il talento di chi si esibisce. Ma deve essere un’emozione forte".



Nell’aria però c’è una sola domanda: “Tornerà all’Isola dei Famosi?”. “La seguo da spettatrice e mi sembra che sia stata un’edizione scoppiettante. In Mediaset non penso proprio perché altrimenti me l’avrebbero già offerto. In Rai? Vedremo”.