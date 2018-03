L'amore fa miracoli con Ambra Angiolini

Ambra Angiolini in love con Massimiliano Allegri, l’allenatore della Juventus. L’attrice e conduttrice, da stasera sarà al timone di "Cyrano, l’amore fa miracoli" in onda su Rai3. Come dire: il programma giusto al momento giusto. Ambra, infatti, ha ritrovato l’amore con il tecnico bianconero dopo la fine del matrimonio con il cantante Francesco Renga che, ieri, invece ha debuttato su Rai2 come coach di “The Voice”.

Dopo l’ufficializzazione della storia d’amore la scorsa estate, il legame prosegue a gonfie vele. Entrambi preferiscono non parlarne pubblicamente in modo da tutelare la loro privacy e soprattutto quella dei figli avuti dalle precedenti relazioni. Ma qualcosa è sfuggito alla bella Ambra, 40 anni, durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo programma: “Sono innamorata, sono felice, è bello. L’amore fa miracoli? Ho capito da un po’ di tempo a questa parte che l’amore deve fare miracoli. E in effetti lui li fa: un amore che termina non può essere la fine di tutto, dev’essere sempre l’inizio di qualcosa che poi fa succedere cose meravigliose. La parola amore è troppo complessa e troppo importante per avere un’accezione negativa. È qualcosa che mi ha portato a fare degli errori clamorosi dai quali però ho fatto nascere fiori”. Allegri è notoriamente allergico al matrimonio (lasciò la fidanzata sull’altare, nda), ma ha accettato di indossare all’anulare un anello, molto simile a una fede, che gli ha regalato Ambra. In precedenza, l'allenatore non si era mai sbilanciato fino a indossare un segno tangibile di un legame d’amore.