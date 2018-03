Francesco Monte ed Eva Henger, al Maurizio Costanzo Show il faccia a faccia sul canna-gate

Faccia a faccia tra Francesco Monte ed Eva Henger, i due ex naufraghi dell’Isola dei Famosi protagonisti del “canna-gate”. L’attesissimo confronto avverrà al “Maurizio Costanzo Show”, in onda domani in seconda serata su Canale 5. Sarà la prima volta dal caso marijuana che i due si ritroveranno nello stesso studio.

La prima puntata del nuovo ciclo del MCS doveva essere registrata solo con Monte e il padre Angelo, ma l’intervento di Eva Henger che chiedeva di essere invitata per arrivare alla verità, deve aver bloccato la registrazione. Come già scritto, la messa in onda del programma subì uno slittamento dall’8 al 15 marzo e poi al 22 marzo. Monte sarà accompagnato dal padre Angelo e la Henger dalla figlia Mercedesz. Tra gli ospiti Nadia Toffa, Lino Banfi, Pio e Amedeo, Paolo Ruffini e Iris Ferrari.