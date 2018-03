C'è posta per te resiste a Ballando con le stelle, scoppia la guerra all'ultimo spettatore

La sfida all’ultimo telespettatore l’ha vinta “C’è Posta per Te” ma “Ballando con le Stelle” si è difeso egregiamente. Il people show di Maria De Filippi ha raccolto davanti allo schermo 5,5 milioni di spettatori per il 27,55% di share, mentre il dancing show (con flop di Robozao, la novità del terzo conduttore robot del dancing show) di Milly Carlucci all'esordio è stato seguito da 4,2 milioni di telespettatori per il 20,40% di share. Più alti gli ascolti nell’anteprima di “Ballando con le Stelle” partita alle 20.45, mezz’ora prima di “C’è Posta per Te”.